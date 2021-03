Poussières sableuses issues du Sahara dans un flux de Sud

Appareil Apple

iPhone 6s

Exposition 1/9615 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 25

Objectif iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.4.2

Le ciel a été particulièrement voilé ce mercredi. Ce voile, qui était prévu bien moins opaque et plus à l'ouest, s'est finalement mêlé à des particules de sable du Sahara, rendant parfois l'aspect du ciel entre gris et légèrement orangé.Vent de Sud faible.20°C