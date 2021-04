Panorama sur les sommets depuis les Geymonds

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Le beau temps continue et on peut même parler de chaleur avec développement de cumulus convectifs peu développés semblables au début de l'été... mais attention ce printemps précoce ne va pas durer...les prévisions annoncent le retour du froid et de la neige dès lundi-mardi.

A suivre...