Cumuliforme

Journée digne d'une fin mai, il fait presque chaud au soleil.

Grand bleu ce matin, et des cumulus l'après-midi sur les reliefs.

Le soleil et la douceur dont omniprésents, on en profite avant le coup de froid prévu la semaine prochaine.



L'Isère et Grenoble entouré de ses 4 massifs : Chartreuse, Belledonne, Taillefer et Vercors.