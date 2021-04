Temps magnifique en Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1449 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Poursuite de la période de plusieurs jours de temps superbe sur l'ouest de la Provence : température de plus de 20°C, aucun vent ou presque, ciel d'azur du matin au soir.



La visibilité est maximale grâce à une hygrométrie très basse en journée, ici vers l'est depuis les Baux-de-Provence vers l'étang de Berre et les premières hauteurs du Var au loin.