Printanier + bilan météo

Encore une journée ensoleillée, même si quelques nuages traînent à l'Est (comme en témoigne la photo) à cause d'orages sur les Alpes-de-Haute-Provence, ces derniers pourraient toucher également l'extrême Est du Vaucluse en soirée, et pourquoi pas nous apporter enfin quelques gouttes !

Températures agréables et douces pour la saison. Néanmoins légèrement en baisse par apport aux derniers jours, baisse qui devrait se poursuivre et s'accentuer les prochains jours avec l’arrivée du Mistral (80 km/h prévu mardi pour Sivergues !).

Pour l'instant il souffle fort seulement près du Rhône (90 km/h environ, jusqu'à 101 km/h à Orange !), vent faible sur le reste du département.



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 2,5°C/17,5°C



Bilan météo Mars 2021 pour Sivergues (565m) :

Température maximale : 23,5°C (30/03)

Température minimale : -5,5°C (21/03) ; -5°C (20/03)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 3mm (19/03)

Précipitation totale : ≈ 7,5mm

Rafale maximale : ≈ 80 km/h (14/03)

Nombre de gelée(s) : 11 (dont 2 ≤ à -5°C)

En résumé ce mois aura été quasiment dans les normales (très légèrement au dessus) de saison de ce qui est des températures (mini et maxi). Mais il aura surtout été marqué par un fort déficit pluviométrique (7,5mm au lieu de 45 mm, soit -80 % environ), pour autant les journées étaient pas toujours ensoleillées, voire même plutôt nuageuse, mais jamais de pluies sous ces nuages…



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune orages, vert pour le vent… (Une vigilance vent serait pour moi également logique).