La nuit tombe , pas le mistral!

A défaut de pouvoir aller dans un lieu exposé pour cause de couvre-feu, placé au bout du terrain pour partie abrité j'ai relevé une rafale à plus de 60km/h alors que le soleil venait de se coucher et qu'un banc de brume d'altitude flottait au loin au-dessus de la plaine valentinoise.

A noter 92km/h pour la rafale maxi de la station voisine de Bézaudun sur bîne et 101km/h au col du Deves non loin d'ici.

La ligne haute tension n'a pas apprécié et toute les communes du secteur ont été privées de courant une bonne heure durant!