Cumulonimbus provençal

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/8

Focale 220 mm

ISO 200

Objectif 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 017

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Pho...photo...photolive !



Je ne pensais pas revenir ici un jour.... :o) Plus sérieusement, le temps de ces dernières semaines n'est absolument pas propice à la photographie de cieux un tant soit peu "intéressants" pour mes goûts perso. Entre stratus de février/début mars et plein soleil, difficile de s'enthousiasmer !



Aujourd'hui, ce désert météorologique fut quelque peu contrarié à l'horizon par des nuages qui ont su retenir mon attention : des cumulus congestus et autres cumulonimbus présents entre Alpes de Haute-Provence et Bouches-du-Rhône. Au coucher de soleil, la convection qui se décale vers l'ouest en direction du nord-est 13 me gratifiera d'un joli tableau lointain dont le téléobjectif permet de tirer profit.

En début de soirée, quelques lueurs se laisseront observer dans cette masse qui atteint le littoral entre Martigues et Fos-sur-Mer avant de s'éteindre définitivement, dans une classique évolution... des évolutions diurnes méditerranéennes !



Vivement de pouvoir les chasser par ici !