Temps ensoleillé en Vaunage

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé sur la Plaine de la Vaunage avec le Mistral qui a faibli par rapport à ce matin au réveil.

C'est parti pour 4 semaines de randonnées en mode "confinement" ; une opportunité pour redécouvrir la région nîmoise.

Photo prise depuis la Colline de la Font d'Arques (173 m) avec une belle vue sur les villages constituant la Vaunage (Langlade et Saint-Dionisy au fond à gauche, Calvisson au fond au centre, Clarensac et Saint-Côme à droite et Caveirac en bas).

Bon dimanche pascal à tous !