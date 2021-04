Printemps frais

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/9.0

Focale 11.35 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne centrée

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Chute sensible de la température perte de plus de 10° en 1 journée ...ce matin au réveil il y avait -4°C à 7h00... au moment de cette prise de vue la température ne dépasse pas +10°C... la neige a bien fondu sur les hauteurs...il va faire encore plus froid les 2 jours à venir...