Encore une belle journée, avec de belles éclaircies après une matinée assez nuageuse mais toujours sans précipitations. De plus l'orage d'hier sur le 04, qui arrivait droit sur mon secteur, est finalement passé au Sud du Luberon (donc trop au Sud), et a malheureusement épargné Sivergues ne donnant que quelques gouttes, imperceptibles par le pluviomètre. Il a néanmoins donné 15 à 20mm et parfois de la grêle dans les secteurs touchés.

Températures agréables, mais en baisse (retour pile dans les normales saisonnières. Cette baisse devrait se poursuivre la semaine prochaine avec l'arrivée du Mistral. Mais ce qu'on veut c'est de l'eau, car malgré les apparences, les sols sont très secs pour la saison (pour rappel il est tombé que 7,5mm en Mars au lieu d'une norme de 40mm) et le Mistral ne va rien arranger…

Pour aujourd'hui le vent est faible, mais présent (20-30 km/h).



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 2°C/15°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert