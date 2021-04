Ciel voilé en Vaunage

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Persistance d'un temps ensoleillé malgré l'arrivée d'un voile nuageux très fin et le Mistral qui s'est tu depuis hier midi mais qui devrait revenir demain.

Photo prise depuis l'Oppidum du Serre Mouressipe (183 m) avec vue sur le Plaine de la Vaunage et le village de Saint-Côme-et-Maruéjols en bas.

Au loin, au centre-gauche, on peut apercevoir les crêtes du Luberon et des Alpilles situées en Provence.

On profite de ce temps printanier en ce lundi pascal avant la dégringolade des températures prévue à partir de demain.