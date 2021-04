piles d'assiettes et nuages d'ondes

Le vent qui souffle en altitude depuis ce matin se fait désormais sentir en basse couche, créant ces lenticulaires en piles d'assiettes, fixes mais très changeants . Plus loin et plus haut de longs nuages d'ondes ondulent en se colorant sous les rayons du couchant .

les stations météo ROMMA annoncent des vents à + de 100km/h sur les hautes Alpes .