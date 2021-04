La poudre et le printemps

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/240 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Fort heureusement la végétation locale n'est pas très "avancée" ! De surcroît la minimale nocturne n'a pas dû s'abaisser ici en dessous de -3° ("seulement" -2° à la toute proche station MF de SHSH d'ailleurs, mais elle est placée plutôt en "hauteur" et relève assez rarement des Tn bien basses pour le secteur), ce qui devrait nous octroyer un statut de "privilégiés" par rapport à ce qui fut observé au S et au SW de la Thiérache.

Pour un sentiment de félicité printanière plus poussé il eût également fallu que le décor local soit un peu plus blanc. Demain matin, peut-être...



Uncontrolable Flesh (HT inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !