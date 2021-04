Grand bleu sur le Champsaur

De petits nuages m'empêchent de d'écrire "ciel clair" au sens météorologique du terme, mais l'impression est "grand bleu" .

Malgré les apparence il règne une ambiance hivernale sur mon petit observatoire à 9 km de la maison: vent bien établi vers 80km/h avec de longues rafales à plus de 100 et une pointe à 141 km/h pendant ma 1/2 heure au sommet... ça fait du -13.4° en ressenti d'après mon anémomètre!

le ciel est pur et le Champsaur profite du soleil et la neige continue de fondre .