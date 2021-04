Apparence trompeuse

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/9

Focale 40 mm

ISO 250

Objectif 40.0 mm f/2.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Le ciel est bleu peu nuageux, le soleil brille. Mais ce paysage printanier est bien trompeur, car l'ambiance est glaciale!



Une température froide digne d'un mois de janvier (il a fait -4°C)

Un vent de Nord-Est plus que sensible (voir les poussières de la gravière du lac au fond de l'image, poussée par un fort vent: habituellement, le régime de brise ramène les poussières vers Embrun que l'on devine sur la droite)



Bref, le cumul d'une température basse et d'un vent de Nord-Est, donne une ambiance glaciale et la goutte au nez!



Température: 0°C

Vent: 25 km/h de secteur NE