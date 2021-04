Appareil Apple

iPhone 8 Plus

GPS 50.54°N, 5.61°E

Altitude GPS 221m

L'occlusion vient de passer ce matin sous des températures de >-40°C à 500 hPa. Derrière elle, le ciel reste couvert avec quelques averses de neige. Le vent souffle de plus en plus fort, entrainant de la poudrerie et des belles congères. Même si ce phénomène n'a rien d'incroyable ici, le fait qu'on soit le 7 avril l'est un peu plus. la couche de neige est très irrégulière, mais présente depuis lundi.