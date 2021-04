Coup de froid destructeur

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/9.9

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Il était annoncé et redouté par la profession, le coup de froid tardif de ce mois d'Avril 2021 a donc bien eu lieu ce matin sur tout le grand Sud-Est du pays.



Ici, un arboriculteur des Hautes-Alpes arrose abondamment ses arbres afin d'emprisonner les bourgeons dans une couche de glace et ainsi éviter que le froid ne descende trop dans le négatif.



Ailleurs dans la région, des records de froid pour un mois d'Avril ont été battus et notamment dans les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore le Vaucluse.



Ces coups de froid tardif semblent vouloir se répéter année après année suivant régulièrement des vagues de douceur précoce.



Une grosse pensée pour ceux ayant perdu tout ou partie de leur récolte ces derniers jours...