Halo solaire dans la campagne arrageoise (62) - 09/04/2021

Un halo solaire dans la campagne arrageoise - le Mont-Saint-Eloi - 09/04/2021☀

Ce genre de phénomène que l'on classe dans la catégorie des photométéores est crée par la réfraction ( ou réflexion ) de la lumière sur des cristaux de glace en suspension dans l'air.

Ces cristaux se forment à partir de la vapeur d’eau lorsque la température descend entre -5 et -25°C. On peut donc observer ce phénomène par temps froid (en altitude) et légèrement brumeux.

