Retour au calme après le Mistral et le gel

Retour au clame avec de belles éclaircies et des températures à peu près de saison aujourd'hui après une semaine agitée coté météo. En effet elle a été marquée par un fort épisode de mistral en début de semaine et des gelées record ensuite. Voici les bilans :

Fort coup de Mistral avec baisse significative des températures le 06/04 :

- 160 km/h au Ventoux (1912m) (le 07)

- 106 à Murs (488m)

- 98 km/h sur les crêtes du Petit Luberon (672m)

- 96 km/h à Avignon (37m)

- ≈ 90-95 km/h sur les crêtes du Grand Luberon (850-1125m)

- 86 km/h à Orange-Caritat (60m)

- 85 km/h à Saint-Christol (836m)

- ≈ 75-80 km/h pour Sivergues

- 74 km/h à Carpentras (99m)

- 71 km/h à Apt (222m)

Froid :

Le 07/04 (du fait du Mistral) on relève -12,6°C (ressenti -30°C) au Ventoux, ce qui est un record pour un mois d'avril battant les -12°C en 1938 ; 1956 et 1958. C'est également pour le Ventoux la température de la plus froide de l'année (pour le moment) qui est atteinte au printemps en avril et non en hiver, ce qui est très rare.

Le 08/04 cette fois les gelées sont généralisées, mais les valeurs sont très variables et ne respectent pas toujours la notion d'altitude. Environ -4,5°C pour Sivergues (heureusement malgré cette température, pour Sivergues, les sols n'étaient pas gelés). Localement -5°C dans le pays d'Apt. Coté Ventoux du fait de l'arrêt du mistral les températures sont un peu moins glaciales que la veille.

Mais ailleurs gros dégâts sur la végétation et certains records mensuels sont battus :

-10,1°C à Sault (750m) / ancien record : -6,5°C en 1991

-9,9°C à Saint-Christol (836m) / ancien record : -8,6°C en 1991

-4,2°C à Avignon (37m) / ancien record : -1°C en 2019

-3,2°C à Orange (60m) / ancien record : -2,9°C en 1970

-2,9°C à Carpentras (99m) / ancien record : -2,5°C en 1996



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0°C/15,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert