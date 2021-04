A la traîne !

Dim. originale 3264*2448px

Après le bel épisode pluvieux qui a laissé 29mm de pluie entre hier midi et la fin de nuit, c'est un ciel de traîne qui s'est offert à nous ce lundi avec une bise sensible à 40km/h. 4° au lever du jour, 11.1° au plus doux de l'AM.