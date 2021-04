Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 13/64890 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 111

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

GPS 43.26°N, 5.37°E

Altitude GPS 0m

Le Mistral se déchaîne une nouvelle fois sur la Provence à l'arrière de la perturbation de la fin de semaine, donnant un ciel et une mer d'azur dans un air sec et limpide. En mer, s'il souffle légèrement moins fort sur la rade marseillaise que dans l'axe du Rhône, ses puissantes rafales soulèvent des paquets d'embruns qui recouvrent ensuite les îles, comme ici celles d'Endoume.



Photo prise depuis Malmousque en direction du SO.