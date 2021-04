De nouveau frais et venteux en basse vallée du Rhône

Après un week-end maussade, les quelques maigres pluies tombées dimanche auront vite séché en raison d'un nouvel épisode de très fort mistral depuis ce matin, le troisième de ces dernières semaines avec des rafales approchant les 100 km/h.



Cela ne va pas améliorer l'état de la végétation, après un mois de mars quasiment sans aucune précipitation sur la région et une hygrométrie très basse en journée.



Les températures sont également fraîches pour la saison (pas plus de 12°C en milieu d'après-midi).



Vue depuis les hauteurs des Baux-de-Provence plein sud vers la plaine de la Crau, et la Méditerranée au loin à environ 40 km.