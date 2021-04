Mistral et azur

Dim. originale 4096*3072px

Le Mistral se déchaîne une nouvelle fois sur la Provence à l'arrière de la perturbation de la fin de semaine, donnant un ciel et une mer d'azur dans un air sec et limpide. La visibilité est ainsi parfaite, comme on peut le percevoir sur le Sud de la rade de Marseille en direction du massif de Marseilleveyre.

À gauche sur la photo, se trouvent le Club Nautique des Dauphins et notre StatIC de la Corniche.



Photo prise en direction du Sud.