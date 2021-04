Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/45 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Depuis le point le plus élevé de la commune d'Avesnelles (ou peu s'en faut), constat d'une ambiance assez incroyable pour une mi-avril, Hélios s'extirpant péniblement du brouillard givrant recouvrant la vallée de l'Helpe Majeure et se trouvant chapeauté par une belle abondance nuageuse de passage.

-3° à -5° de mini nocturne dans le coin, tout de même...



Anywhere out of the World (DCD inside) ?

Bonne journée à tous !