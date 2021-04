Pic de l'Estibète (1856 m)

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/8

Focale 138.15 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

A défaut de courir mains ouvertes dans les pentes et de sentir la pulsation d'un printemps contrarié provisoirement par les neiges récentes, il est bon de contempler les Pyrénées et de laisser vagabonder son esprit entre verts coteaux et pointes acérées vers ce sud aussi énigmatique que solaire.