Appareil Xiaomi

MI 9

Exposition 1/1400 sec

Ouverture f/2.2

Focale 2.25 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.3 (Windows)

Confinés-déconfinés-reconfinés ... C'est notre pain quotidien :) Mais en haut, les jonquilles et crocus sont sorties pour être ensevelies-exhumées-ensevelies .... Bref C'est pas évident non plus ... Aujourd’hui nuages trainant et accrochant les sommets voire plus bas. Vent du Nord bien frais. Quand le soleil daigne traverser, il arrive quand même à faire fondre un peu la dernière neige.