Neige de Printemps sur la Capitale Douce !

En cette saison, il est souvent plus probable de rencontrer des orages dans les Hautes-Alpes que de la neige. Et notamment à 800m d'altitude.



Mais cette année 2021 est vraiment particulière ! La preuve ce matin avec de fortes averses de neige jusqu'en vallées blanchissant l'herbe et les pelouses...



Vivement un peu de douceur ! ;)