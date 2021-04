Distanciation

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/340 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Même en s'éloignant de l'Helpe Majeure on devine aisément les indices de sa présence dans le paysage (surtout de bon matin au sortir d'une nuit claire et fraîche) : son rôle "d'usine à brume" ne se dément que rarement !



