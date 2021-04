Potamophilie réitérée

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/280 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Élévation d'Hélios + rivière légèrement "fumante" = rayons brumeux garantis (en se positionnant bien) !

La rituelle équation fut donc respectée aujourd'hui. Il faut dire qu'il a encore fait bien frais (mini nocturne d'environ -1° sur les "hauteurs", mais il était nettement perceptible qu'il faisait bien plus frais/froid dans le fond de vallée) et que le vent était faible.

A voir s'il gèlera encore "officiellement" demain. Dans le fond de vallée, où il n'y a pas de station aux normes, le phénomène est quasiment garanti (on attend 0°/1° sur les "hauteurs"...).



