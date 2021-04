Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé sur la garrigue nîmoise.

De petits cumulus arrivent des Cévennes grâce à la présence du Mistral, très modéré par rapport au début de la semaine.

Photo prise depuis le Serre des Avaous (176 m) sur le domaine du Clos de Gaillard au Nord-Ouest de Nîmes.

Au loin, on aperçoit les Cévennes inaccessibles pour l'instant ainsi que les villages de Parignargues et Saint-Geniès-de-Malgoirès plus proches.