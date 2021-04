Bocager blanchiment

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

La mini nocturne ne s'est abaissée qu'à environ 1° cette nuit dans le coin (sur les "hauteurs"). Il n'a donc techniquement pas gelé sous abri. Cela n'empêchait cependant pas les sols d'être bien blancs, en particulier à proximité du fond de la vallée de l'Helpe Majeure. Sur le cliché ci-dessus nous n'en sommes pas loin, mais ce n'est pas le fond du creux...

Notez la bien pauvre lumière alors que le soleil peine horriblement à sortir.



Bonne journée à tous !