lever du jour

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La goutte froide génère de l'instabilité plus à l'est avec même de la neige sur les reliefs du haut Languedoc, des Corbières et des Pyrénées.

A Toulouse le ciel est dégagé si ce n'est ces masses nuageux à l'horizon sud et est.

Tn de 2 °C à Blagnac, du même acabit que les jours précédents.