Frais et humide

Enfin un peu de pluie cette nuit (8,5mm) et un temps assez frais avec seulement 2-3°C (min du jour 1,5°C) sous la pluie cette nuit (il a sûrement dû neiger sur les hauteurs, vers 800m environ, et sûrement un léger saupoudrage à partir de 1000m, une dizaine de cm sur le Ventoux).

Sinon vent faible, voire quasi nul, et forte humidité (90-95%) donc beaucoup de brouillard ce matin, qui commence à se dissipé depuis 11h. 5°C à 11h.



Cette pluie fait du bien à la végétation qui en a bien besoin, car malgré cette pluie et les 23mm du week-end dernier (pluviométrie avril : 32mm), les sols sont déjà secs pour la saison à cause d'un fort déficit pluviométrique (seulement 7,5mm en mars au lieu de 40mm) qui fait craindre une sécheresse cet été.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Orages