Retour du printemps en Camargue

Après deux semaines de temps frais et très venteux, retour d'une météo enfin plus printanière en Camargue.



le mistral souffle toujours modérément mais la température est plus conforme aux normes de saison bien qu'encore en-dessous des normales, avec 18°C en milieu d'après-midi.