Timides éclaircies sur les crêtes du Grand Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.3

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le Pelat de Buoux (902m entre Buoux-Sivergues et Vaugines), sur les crêtes du Grand Luberon. Vue vers le Sud, et notamment la Sainte-Victoire (13) (atl. 1011m) à 30km au fond à gauche de la photo.

Retour du soleil aujourd’hui, même si les éclaircies sont timides. Le temps est même parfois nuageux et localement quelques gouttes sur l'Est du Vaucluse. Températures en hausse, mais toujours sous les normales.

Vent faible à modéré (30-40 km/h) au village, cela souffle un peu plus sur les crêtes, notamment ici, car ce sommet n'est certes pas le plus haut du massif, mais c'est un des plus dégagés et donc exposé au vent (environ 50 km/h).

Une dizaine de degrés sur les crêtes.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0°C loc. -1°C/13,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert