Soleil méditerranéen

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/5789 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 107

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

GPS 43.22°N, 5.35°E

Altitude GPS 0m

La goutte froide, synonyme d'instabilité méditerranéenne en fin de semaine dernière, s'est évacuée vers le sud de l'Italie, laissant place à un temps calme et radieux sur le littoral marseillais.

De petites brises thermiques de SO se sont établies au coeur de l'après-midi, et leur souffle régulier ride la Grande Bleue, sous une excellente visibilité.

On distingue ici, à l'ouest du massif de Marseilleveyre, l'île Maïre, Tiboulen de Maïre, et au large dans l'axe du reflet du soleil, l'îlot et le phare de Planier, signal d'entrée dans la rade de Marseille.