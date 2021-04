Soleil sur les Calanques

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2932 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 106

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

GPS 43.23°N, 5.35°E

Altitude GPS 0m

Le soleil brille sans partage sur le Parc National des Calanques, alors qu'une petite brise de SO ride la Méditerranée.



Photo prise en direction du Sud depuis le col Moutte, à l'ouest du massif de Marseilleveyre. On aperçoit de part et d'autre de la dent des Goudes quelques îles marseillaises du large, soit Riou et Jarre. En bas du vallon, on devine la calanque de Callelongue, dominée par son sémaphore.