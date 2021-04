Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/3.7

Focale 28.21 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Toujours le même scénario gelée le matin...puis ciel clair dégagé et les nuages commencent à se former en fin de matinée ...Très nuageux avec des spots lumineux sporadiques ...la température est en hausse sensible.