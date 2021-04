Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'atmosphère est un peu plus instable que la veille en raison de la présence d'une nouvelle goutte froide sur le nord du pays, alors que de l'air doux persiste en basse couches.

Les averses restent toutefois pour les reliefs et les régions plus au nord.

Ce soir, l'ambiance est paisible au bord du lac et le vent est nul.