orageux vers le nord

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

L'instabilité augmente encore aujourd'hui mais le vent d'Autan souffle dans un domaine toutefois assez réduit et anihile toute possibilité orageuse à Toulouse. La convergence se fait plus au nord, et c'est le nord de l'Occitanie qui est concernée par des averses orageuses peu mobiles.