Encore des éclaircies et un temps printanier. Températures en hausse et légèrement au dessus des normales.

Vent faible.

Peut-être de la pluie la semaine prochaine (et encore c'est pas sur). Cela ferait du bien à la végétation qui est assez sèche pour la saison. La rivière qui traverse la commune est également quasiment à sec… La pluviométrie d'avril est de 35mm (moy : 80mm), et seulement 7,5mm en mars (moy : 40mm).



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 4,5°C/20,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert