faible convection

Après une matinée très lumineuse, les cumulus se forment sur le massif mais en reste au stade humilis voire médiocris et ont même tendance à s'étaler.

En plaine, plein soleil et température en hausse sensible atteignant le seuil de chaleur sur l'ouest de la région.

13.5 °C au col de Menté.