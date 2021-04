Tout à fait printanier !

Appareil Canon

Canon EOS 80D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/9.1

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Plus de vent, beau et chaud, voilà une journée tout à fait printanière et bien agréable ! Avec les températures annoncées pour le week-end , la neige des sommets ne va pas durer longtemps?