cirrus et altocumulus Herran 2021-04-24T14:35:00+02:00

La dépression au large du Portugal continue de nous envoyer des remontées nuageuses à moyenne et haute altitude et dans le flux de sud en moyenne troposphère les altocumulus prennent leur forme lenticulaires.

Plus bas, les conditions aérologiques permettent de beaux vol de pente pour les parapentistes sur le versant Nord du Paloumère.