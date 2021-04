Ciel tumultueux

Encore une belle journée sous un ciel bleu dur et dégagé. Au coin des rues, le vent n'a pas cessé de cisailler.

Ce soir, ça se bouscule et ça part dans tous les sens.

Le vent en altitude semble aussi fripon et fort qu'au sol. Et comme il est certainement très frais - si ce n'est froid - cela donne ces jolis effets moutonnants. Mais que c'est beau quand on a la chance d'avoir une vue dégagée !