Un ciel bien sombre sur le Gapençais

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 24 mm

ISO 5000

Objectif 24.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Inutile de dire que ça va arriver dans la nuit sur l'Embrunais!!!



En attendant, une lumière spéciale au coucher du Soleil.



La journée avait bien commencé avec un ciel tout bleu, mais progressivement, le voile est devenu de plus en plus épais, pour finir à cette image



Les températures sont restées agréable et le sont encore en début de soirée (16°C)