Appareil Canon

Canon EOS 500D

Exposition 3/10 sec

Ouverture f/7.1

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif EF50mm f/1.8 STM

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.2 (Windows)

Après une journée marquée par un vent plus frais et plus présent que les deux journées précédentes, le ciel a décidé de proposer de superbes couleurs ce soir dans le Bocage Normand.