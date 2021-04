Dans la claire vallée

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

En regardant bien, on peut apercevoir un très fin voile de cirrus sur l'horizon sud, seule trace de nébulosité visible, y compris depuis les spots avec un dégagement à 360°...



In the Flesh (B inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !