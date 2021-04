En haut - toujours l'hiver

Appareil Sony

Photo de la Face Nord des Dômes de Miage, 3670m dans le Massif du Mont-Blanc.

La face est glaciaire avec de nombreux séracs, mais la fonte accélérée ne laisse guère de doute sur l'issue du match CHALEUR/GLACE. Il y a 20 ans, toute la partie droite était en glace...



Bon enneigement cette année pour une fin avril, à partir de 1500m environ.

Quelques skieurs et alpinistes profitent donc de ce beau WE, chaud et ensoleillé.



Iso 0C° vers 2300m la nuit dernière, bon regel au dessus de 2500m.

Le ciel est bleu et le soleil brille, à peine gêné par quelques nuages fin en altitude.