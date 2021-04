Appareil Canon

Canon EOS 450D

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/5

Focale 55 mm

ISO 100

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

La pluie, c'est comme l'Arlésienne : on l'attend, on la guette, on l'espère.

Bien qu'annoncée et abstraction faite des gouttes éparses tombées dans la matinée pour juste "cracher" du sable saharien, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Le soleil tente même une percée à travers cette couverture nuageuse pourtant bien dense depuis ce matin. Pas de vent. 23°C